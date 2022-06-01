Перечислены самые высокооплачиваемые специальности в России

Роструд перечислил самые высокооплачиваемые специальности в России. По данным ведомства, больше всего можно заработать на должности механика, инженера и программиста. Об этом сообщил ОТР.

В мае заработная плата на данных позициях достигла суммы в 350 тысяч рублей. Такие должности имеются в нефтедобывающих и судовых компаниях, а также на предприятиях горной промышленности.

Специалистов принимают на работу в Приморском крае, Якутии, Бурятии, ЯНАО и Ханты-Мансийском автономном округе.