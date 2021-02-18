Перечислены самые высокооплачиваемые профессии в сфере российского производства

Специалисты сервиса по поиску работы выяснили, какие вакансии в сфере производства являются наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения дохода. Больше всего готовы заплатить технологу отдела разработки.

Наиболее высокую зарплату на производстве работодатели предлагают технологу отдела разработки. Он может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц. Предполагается, что подобный работник, помимо своих прямых обязанностей, должен будет обладать опытом в сфере модификации рецептур фруктовых наполнителей и заниматься отбором новых видов продукции, привел данные сервиса «Работа.ру» RT.

Заработную плату в размере 150 тысяч рублей в месяц наниматели готовы предложить технологу на производстве товаров для творчества, обладающему знанием технологических процессов создания красок и пластилина.

На фабрике дизайнер мебели сможет заработать до 200 тысяч рублей в месяц. Здесь от специалиста ждут ориентировки в тенденциях на мебельном рынке и опыта работы в сфере прямых продаж.

Конструктору столярных изделий заплатят до 130 тысяч рублей. От него потребуются навыки вроде составления чертежей мебели и оперативные выезды на замеры. Столько же готовы предложить печатнику на цифровом оборудовании, который также умеет работать в графических приложениях.

Мастеру-лепщику заплатят до 115 тысяч рублей. Ему придется отличать и протягивать гипсовые лепнины.

Начальник цеха шелкотрафаретной печати по текстилю получит ежемесячную оплату в размере от 100 тысяч рублей до 120 тысяч рублей.