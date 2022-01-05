Перечислены самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Выгоднее всего в наступившем году будет отправиться в отпуск в марте, августе, сентябре и декабре. В этих месяцах будет больше всего рабочих дней, рассказала юрист HeadHunter и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня)», — процитировало Нечаеву РИА «Новости».

По словам юриста, наименее выгодным станет отдых в январе, мае и феврале. В этих месяца будет всего 16,18 и 19 рабочих дней соответственно. Специалист пояснила, что при расчете зарплаты оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на число отработанных. При расчете отпускных берут календарные дни, по которым смотрят средний дневной заработок (СДЗ).

«Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — отметила Нечаева.

Она добавила, что выгоднее брать отпуск вместе с выходными днями. В этом случае в мае лучше всего идти отдыхать в период между праздными днями, так как в конце месяца брать отпуск не стоит.