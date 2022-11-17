Общество 17 ноября 2022, 16:49 Перечислены самые востребованные вакансии на рынке труда в Петербурге

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ВРИО директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга Татьяна Иванова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» перечислила самые востребованные специальности на рынке труда в городе.

По словам эксперта, высокая востребованность сохраняется в сферах ритейла и гостеприимства, а также в сфере промышленности.

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«Мы все знаем, что у нас большой город и экономика у нас диверсифицирована. Работодателями представлены все направления экономики», — добавила Иванова.

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Она отметила, что в последнее время стала востребованной работа в сфере ЖКХ за счет повышения зарплат и изменения условий труда.