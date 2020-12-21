Перечислены самые востребованные профессии в 2021 году

В следующем году легче всего будет найти работу медработникам, IT-специалистам и продавцам, способным быстро осваивать новые навыки. Именно эти профессии будут самыми востребованными на рынке труда.

Кроме медработников и IT-специалистов, спросом в 2021 году будут пользоваться фармацевты, водители и комплектовщики, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервисов Работа.ру и «СберИндекс». Еще в список самых востребованных попали профессии логистов, курьеров и сборщиков.

«Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — отметили эксперты сервисов.

Они пояснили, что во время пандемии школьным учителям пришлось быстро осваивать программы для проведения уроков в удаленном формате. Кроме того, теперь важными навыками будут считаться компьютерная грамотность и знание основ кибербезопасности.

Наибольшей популярностью в 2020 году в Москве пользовались водители такси, грузчики и комплектовщики. В Петербурге чаще всего брали на работу грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове работодатели искали преподавателей математики, педагогов дополнительного образования и укладчиков. При этом в целом количество вакансий снизилось на 26% по сравнению с 2019 годом.