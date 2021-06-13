Перечислены самые раздражающие привычки в онлайн-переписке

Сейчас практически все переписываются в соцсетях и мессенджерах с друзьями или по работе. При этом некоторые привычки собеседников могут сильно раздражать. Исследователь этикета Татьяна Митрофанова рассказала о правилах вежливого онлайн-общения.

Среди одной из главных проблем переписки в Сети эксперт назвала анимированные гиф-открытки. Чаще всего их присылают люди старшего возраста. Митрофанова призвала более лояльно относится к таким сообщениям.

«Хорошие манеры предусматривают, что не следует делать замечание: это раздражающий фактор в коммуникации. Лучше подобрать добрые слова и аккуратно предложить другую форму поздравления, если открытки вам не нравятся», — процитировала исследователя этикета газета «Известия».

Еще одним раздражающим фактором могут быть смайлы. Некоторые пользователи присылают сразу по несколько штук. Также далеко не всем нравятся перегруженные чаты, где приходится пролистывать по «40 сообщений ни о чем». Эксперт порекомендовала в таких чатах сразу обговаривать правила.

Отдельной темой Митрофанова назвала голосовые сообщения, которые могут крайне раздражать собеседника. Подобное общение экономит время только того, кто делает запись. Не всегда у пользователя есть возможность сразу же прослушать сообщение.