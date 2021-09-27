Перечислены самые распространенные причины вызова спасателей

В Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (Департамент ГОЧСиПБ) рассказали, по каким причинам граждане чаще всего обращаются за помощью к спасателям. По информации ведомства, с начала года помощь спасателей и пожарных потребовалась 17 210 раз, написал «Ридус».

«Чаще всего спасатели и пожарные столицы выезжают для оказания социальной помощи, ликвидации дорожно-транспортных происшествий, тушения возгораний, поиска людей, потерявшихся в лесопарковой зоне. К социальной помощи относится большой комплекс работ: вскрытие дверей при угрозе жизни и здоровью человека, оказание первой доврачебной помощи, помощь медикам в транспортировке пострадавшего в машину скорой помощи, снятие колец и деталей различных бытовых предметов», — говорится в сообщении ведомства.

Спасателям многократно приходилось спасать детей, которые оказывались запертыми в машинах или падали с высоты. Нередки случаи, когда несовершеннолетние оказывались закрытыми в квартирах без присмотра взрослых.

Помимо помощи людям, спасатели часто вызволяют из беды животных и птиц. За год в среднем они отлавливают 500 таких пострадавших. Например, известен случай спасения семейства лис, которые весной забрели на территорию детского сада в Москве. Водным спасателям часто приходится оказывать помощь травмированным чайкам.