Общество 17 ноября 2022, 12:00 Перечислены самые популярные татуировки у россиян Тату-мастер Ермак: женщины чаще всего набивают цветы, а мужчины — черепа Unsplash

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Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, какие татуировки чаще всего набивают российские граждане.

По его словам, женщины любят рисунки с цветами, а также абстрактные образы или мистику. Мужчины предпочитают брутальные рисунки в виде черепов и хищных животных.

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«Коллажи реалистичных объектов и абстракций, подчеркивающие индивидуальность художественные фишки очень сильно нравятся людям. И мужчины, и женщины понимают, что главное — индивидуальность, а не что-то из Сети», — отметил эксперт.

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Ермак добавил, что если раньше среди женщин были популярны цветные рисунки, сейчас интерес к ним заметно падает. Все больше появляется черно-белых татуировок с минимальным вкраплением цвета.

Эксперт подчеркнул, что у людей появилось осознание выбора рисунка. Они понимают, что изображение останется с ними на всю жизнь, поэтому выбирают его более тщательно.