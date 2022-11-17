17 ноября 2022, 12:00
Перечислены самые популярные татуировки у россиян
Тату-мастер Ермак: женщины чаще всего набивают цветы, а мужчины — черепа
Тату-мастер Владимир Ермак в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, какие татуировки чаще всего набивают российские граждане.
По его словам, женщины любят рисунки с цветами, а также абстрактные образы или мистику. Мужчины предпочитают брутальные рисунки в виде черепов и хищных животных.
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«Коллажи реалистичных объектов и абстракций, подчеркивающие индивидуальность художественные фишки очень сильно нравятся людям. И мужчины, и женщины понимают, что главное — индивидуальность, а не что-то из Сети», — отметил эксперт.
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Ермак добавил, что если раньше среди женщин были популярны цветные рисунки, сейчас интерес к ним заметно падает. Все больше появляется черно-белых татуировок с минимальным вкраплением цвета.
Эксперт подчеркнул, что у людей появилось осознание выбора рисунка. Они понимают, что изображение останется с ними на всю жизнь, поэтому выбирают его более тщательно.
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