Перечислены самые популярные песни, которые просят включить в ЗАГСе во время бракосочетания

В управлении ЗАГС Москвы рассказали, какие музыкальные композиции просят включить молодожены во время церемонии бракосочетания. По словам сотрудников, предпочтения у всех самые разные: от классических композиций до песен группы «Сектор газа». Об этом написал «Ридус».

«Основные мелодии, которые могут прозвучать для торжественного входа на церемонию бракосочетания помимо марша Мендельсона и Вагнера — это Чайковский фрагмент из концерта № 1, Вивальди „Времена Года“, менуэт Моцарта, „Имперский марш“ из кинофильма „Звездные войны“, главная тема из „Игры престолов“, The Beatles „All You Need Is Love“, The Verve „Bitter Sweet Symphony“», — сообщили в ЗАГСе.

Также популярностью пользуются хиты Beatles и АBBA, песня Леграна из кинофильма «Шербургские зонтики», Азнавура и Гарваренца «Вечная любовь», композиция из мелодрамы «История любви», а также Чайковского «Вальс цветов», Штрауса «Венский вальс», Шуберта «Аве Мария» и вальс Свиридова «Метель».

Среди необычных треков, которые звучали во время церемонии в этом году, сотрудники ЗАГСов выделили тему из популярной компьютерной игры Super Mario, а также песню «Лирика» группы «Сектор Газа».

В некоторых ЗАГСах можно запросить живую музыку во время церемонии. Такая услуга будет доступна бесплатно во Дворце бракосочетания № 4 и № 5, которые расположены на территории Измайловского Кремля.