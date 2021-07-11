Перечислены самые популярные махинации на рынке недвижимости

Одна из самых чувствительных сфер для мошеннических атак — это недвижимость. Преступники ставят перед собой одну из двух задач: либо выманить деньги у жертвы и не отдать недвижимость, либо продать объект гораздо дороже его рыночной стоимости.

Например, часты случаи, когда мошенники продают квартиру сразу нескольким людям и, получив деньги от каждого, исчезают, рассказала в беседе с газетой «Известия» управляющий партнер адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Юлия Лялюцкая. Также рекомендуется остерегаться сделок, которые проводятся по доверенности, ведь такие «посредники» не всегда намерены передавать полученные суммы реальному продавцу.

Ради завышения стоимости злоумышленники могут существенно исказить сведения об объекте. Например, продать жилье с незаконными перепланировками или в доме, который готовится под снос.

У мошенников также до сих пор популярен вариант с выставлением цены, отличной от договора. Преступник предлагает прописать в бумагах меньшую сумму, объясняя это «нежеланием платить налог». А позже становится известно, что продавец был недееспособным или же нарушил права третьих лиц. В таком случае суд постановляет расторгнуть договор и вернуть указанные в нем деньги. Разница между указанной в договоре суммой и реальной достается мошеннику.

Основная масса преступлений совершается на вторичном рынке, рассказали изданию в Федеральной нотариальной палате. Наиболее уязвимыми при этом оказываются люди, которые заключают простой письменный договор купли-продажи, без визита к нотариусу.

Покупатели квартир очень редко согласуют с банком сдачу ипотечного жилья в аренду, хотя это является стандартным пунктом кредитного договора. Из-за нарушения этого условия можно потерять страховую выплату, а иногда даже лишиться ипотеки.