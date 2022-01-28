Перечислены самые опасные места для детей в многоквартирных домах

Руководитель филиала Школы детской безопасности Анастасия Баландович заявила, что лифт является самым опасным местом для детей в многоквартирных домах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Иногда ребенок использует его как аттракцион. Родителям необходимо объяснить детям, что в лифте нельзя прыгать, раскачивать его и нажимать все кнопки сразу. Если ребенок застревает в лифте, позже у него могут появиться различные фобии. Например, ребенок начнет бояться темноты, не сможет оставаться один из-за страха. Оказавшись в застрявшем лифте, дети должны знать о кнопке вызова диспетчера.

Также опасным для детей местом в доме являются лестничные пролеты. Родителям стоит время от времени проверять подъезды, чтобы там не было битых стекол или шприцов, написали «Дни.ру».

В заключение Баландович отметила, что последние этажи также могут представлять опасность, поскольку там находится выход на крышу. Взрослые должны донести до детей, почему им не стоит забираться наверх.