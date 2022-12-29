29 декабря 2022, 14:35
Перечислены самые необычные вакансии московского центра занятости «Моя работа»
В 2022 году самыми необычными вакансиями в центре занятости «Моя работа» стали ведущий онлайн-трансляций, антифрод-аналитик, тайный покупатель и догситтер. Об этом сообщил сайт «Москва 24».
Как рассказали в департаменте труда и соцзащиты населения города, всего столичная служба занятости предоставляет на выбор более 400 тысяч вакансий. В основном предлагается работа в сфере сервисной индустрии, ретейла, транспорта и логистики, IT и банковского сектора.
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Например, в центре есть вакансии для догситтеров, людей, которые присматривают за домашними животными в период отсутствия хозяина, добавили в пресс-службе.
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Работа
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