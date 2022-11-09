Перечислены самые необычные названия городов и сел на Дальнем Востоке | 360°

Общество 09 ноября 2022, 16:42 Перечислены самые необычные названия городов и сел на Дальнем Востоке «ФедералПресс»: в Приморском крае можно найти табличку с названием поселка Крым РИА «Новости»

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Журналисты «ФедералПресс» перечислили самые необычные название сел и городов, которые находятся на Дальнем Востоке. Некоторые из этих мест пользуются особенной популярностью у туристов.

Например, в Приморском крае можно найти село с названием Веселый Яр. В Чугуевском районе есть село Уборка, а в Дальнегорском районе — поселок Смычка. Особой популярностью пользуется заброшенный поселок Крым, притягивая все больше туристов из-за своего названия.

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В Хабаровском крае можно найти поселки с необычными названиями Резиденция и Кондон. В Амурской области можно посетить город Тында и село Короли. В Ленинском районе Еврейской автономной области есть село со смешным названием Башмак.

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На Сахалине смешнее всего звучат названия сел Бамбучки и Палево. В Якутии можно встретить населенные пункты Графский берег и Олененок. На Чукотке также встречаются поселки с оригинальными названиями, среди которых — Иннах и Угольные Копи.