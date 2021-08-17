Перечислены самые необычные имена новорожденных в Москве

В пресс-службе ЗАГСов рассказали, что в этом году произошел бум на необычные имена для новорожденных в Москве. Родители называли мальчиков именами мифологических героев, а девочек — именами известных людей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Некоторые малыши получили имена в честь Зевса, Ахиллеса и Тесея. Других называли в честь известных личностей — Элтоном, Байденом и Форрестом. Самыми необычными именами для девочек стали: Мадонна, Донателла, Кайли. Некоторых новорожденных назвали именами любимых мультипликационных героев: Фиона, Ариэль, Мальвина, рассказало ИА НСН.

Сотрудники ЗАГСов напомнили, что есть некоторые ограничения при выборе имени. Например, нельзя записать ребенка цифрами или символами, а также бранными словами.

«Так, законодательством запрещается запись имени, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака „дефис“, или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», — подчеркнули в пресс-службе.