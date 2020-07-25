Перечислены самые дешевые направления для путешествий по России

Этим летом самым безопасным вариантом отдыха стали путешествия по России. Аналитики одного из сервисов поиска билетов изучили цены на авиабилеты и составили рейтинг самых бюджетных направлений для поездок в августе.

Во время исследования специалисты брали средние минимальные цены на билеты с вылетами из всех российских городов в августе. Самым выгодным направлением оказалась Москва, пишет RT. Билет в столицу страны обойдется в 850 рублей в один конец.

За путешествие в Астрахань или Волгоград придется выложить 930 рублей, а в Барнаул перелет будет стоить 1070 рублей. Немного дешевле стоит поехать в Новосибирск и Челябинск — 1100 рублей. Около 1300 рублей необходимо отдать за билет на самолет в Пермь, Нижний Новгород, Тюмень и Омск.

Если хочется отправиться на курорт, а денег не так много, то стоит выбрать Минеральные Воды. Билет туда стоит порядка 1300 рублей. Чуть дороже обойдется Краснодар — 1600 рублей. За Симферополь придется расстаться с двумя тысячами рублей. Анапа и Геленджик стоят по 2200 и 2900 рублей соответственно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Какое направление выбрать и сколько будет стоить тур, можно узнать в материале «360».