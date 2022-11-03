Перечислены регионы в России, где увеличились продажи алкогольной продукции | 360°

03 ноября 2022, 14:36
Перечислены регионы в России, где увеличились продажи алкогольной продукции
NEWS.ru: рост продаж алкоголя продемонстрировали Ингушетия, Дагестан и Хакасия
В отчете Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя говорится, что с начала года заметно увеличились продажи алкогольной продукции в Ингушетии, Дагестане и Хакасии. Об этом написал NEWS.ru.
Например, с января по сентябрь в Ингушетии алкоголь покупали на 33,6% чаще, чем за аналогичный период 2021-го года. В Дагестане рост составил 13%, а в Хакасии — 11,9%.
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В отчете указывается, что в целом продажи алкоголя по России, без учета пива, выросли на 3,5%. Особенно растет потребление крепких напитков, таких как джин-тоник и коньяк.
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Алкоголь
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