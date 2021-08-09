Перечислены регионы-лидеры по доступности бензина для населения

Аналитики провели исследование и выяснили, что жители трех регионов больше всего могут приобрести бензина на свои среднемесячные зарплаты. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

Жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки больше всего могут приобрести бензина на зарплату. Меньше всего — жители Ивановской области и Дагестана.

Эксперты вычислили, что в июле 2021 года цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 42,74 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 45,46 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения оставалась высокой. Как выяснилось, нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, как от соотношения цены бензина к зарплате в конкретном регионе.

Министр энергетики Николай Шульгинов в конце июля предложил правительству России запустить процесс ввода ограничений на экспорт бензина из страны. В июле оптовые цены на топливо несколько раз обновили исторические максимумы.