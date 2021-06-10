Перечислены растения для отпугивания муравьев на даче

Для дачников составили список растений, которые отпугивают муравьев. Об этом написало «Утро.ру».

Муравьи не любят чеснок, мяту, горчицу, петрушку, бархатцы, валериану, лук и гвоздику. Чтобы отпугнуть насекомых, нужно обвязать стебли и листья растений вокруг стволов деревьев и кустарников.

А еще можно разложить части растений там, где уже проложены муравьиные тропы. Чеснок надо разрезать на дольки и натереть им стволы: муравьи не оценят запах и уйдут с участка.

Растения можно просто посадить рядом с деревьями, к которым приходят насекомые.

Опытные дачники советуют воспользоваться для борьбы и другими натуральными средствами. Они рекомендуют высыпать на муравейники золу, красный перец или корицу. Другой «пахучий» способ предлагает положить на муравейник голову копченой селедки.