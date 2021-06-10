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    10 июня 2021, 19:00

    Перечислены растения для отпугивания муравьев на даче

    Алена Макаренко

    Для дачников составили список растений, которые отпугивают муравьев. Об этом написало «Утро.ру».

    Перечислены растения для отпугивания муравьев на даче

    Муравьи не любят чеснок, мяту, горчицу, петрушку, бархатцы, валериану, лук и гвоздику. Чтобы отпугнуть насекомых, нужно обвязать стебли и листья растений вокруг стволов деревьев и кустарников.

    А еще можно разложить части растений там, где уже проложены муравьиные тропы. Чеснок надо разрезать на дольки и натереть им стволы: муравьи не оценят запах и уйдут с участка.

    Растения можно просто посадить рядом с деревьями, к которым приходят насекомые.

    Опытные дачники советуют воспользоваться для борьбы и другими натуральными средствами. Они рекомендуют высыпать на муравейники золу, красный перец или корицу. Другой «пахучий» способ предлагает положить на муравейник голову копченой селедки.