Перечислены районы Москвы с самыми дешевыми квартирами | 360°

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Перечислены районы Москвы с самыми дешевыми квартирами

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Московские риелторы заявили, что самые дешевые однокомнатные квартиры и студии расположены в Северном Медведкове, Крюкове, Молжаниновском районе, в Западном Дегунине и Южном Бутове. Об этом рассказал РБК.

Средняя стоимость таких квартир в сентябре составляла 10 миллионов рублей, хотя ранее приобрести жилье в этих районах можно было по цене до 7,5 миллиона, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

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Для тех, кто предпочитает комфорт-класс, риелторы предлагают присмотреться к евродвушкам и однокомнатрым квартирам.

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