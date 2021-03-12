Перечислены психологические манипуляции сотрудников магазинов

Сотрудники супермаркетов используют психологические приемы, чтобы покупатели набирали как можно больше продуктов. Их перечислил сайт «Утро.ру».

К уловкам относятся яркие ценники, которые говорят о проходящей акции. Поэтому люди кладут товар в корзину, веря в хорошую экономию. Однако эта манипуляция заключается в следующем: цены повышаются как раз на столько процентов, сколько указано в акции.

Помимо этого сотрудники изменяют расположение товаров. Самые необходимые товары размещены в разных частях магазина. А зачастую раскладку и вовсе меняют. Это необходимо, чтобы покупатели больше времени провели в торговом помещении, наполняя тележку менее нужными продуктами по пути из одного отдела в другой.

Кроме того, владельцы точек завозят иностранные товары. Исследователи выяснили, что наличие заграничных продуктов автоматически повышает их престиж. Даже если цена на такие изделия завышена, покупатели найдут ей оправдание.

Помимо этого, влияет атмосфера в магазине. Если в нем красиво и чисто, захочется как можно больше времени провести в подобной обстановке.

А еще важен акцент на правильном питании. Чаще всего полезные продукты раскладывают при входе в магазин. После покупки необходимого покупатель хочет вознаградить себя за приверженность ЗОЖ. Поэтому он идет вглубь супермаркета за вредными товарами.