Перечислены прозвища, которыми нельзя называть своего ребенка

Одно из них — «принцесса». Если с детства девочку называть «принцессой», «королевой» и говорить, что она «лучше всех», повзрослев та продолжит задирать нос. А узнав правду жизни, ей придется болезненно падать и испытывать психологические и профессиональные трудности.

Взрослым также стоит забыть слово «командирша» по отношению к детям, проявляющим свои лидерские качества с самого раннего возраста. В отношении девочек эта характеристика может нести оскорбительный смысл. Она привыкает к этой «кличке» и манере всех всегда «строить».

Кроме того, родителям нужно отказаться от «умницы» за каждый незначительный поступок. Иначе во взрослой жизни девочки тоже будут думать, что всего добьются легко. В то же время важно не перегибать палку и не употреблять прозвища типа «дурак», «тупица» или «слабоумный». Они способны развить в ребенке комплекс неполноценности, который потом сильно помешает в достижении успеха.

«Обманщик» тоже должно стать словом-табу. Вместо него лучше разобраться в причинах лжи. Если окажется, что ребенок побоялся сказать маме и папе правду, стоит задуматься о методах воспитания.

«Эгоист» — также не лучшее прозвище. Важно помнить, что от такого поведения несовершеннолетний избавится с возрастом и благодаря родительской любви.

Замыкает список «сердцеед». Под этим словом подразумевается романическая связь между мужчиной и женщиной, до которой ребенок еще не дорос. Зато сейчас он насыщается его токсичностью в будущих любовных связях, превращается в себялюбивого и своенравного человека.