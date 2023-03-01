Общество 01 марта 2023, 12:27 Перечислены продукты, которые чаще всего фальсифицируют

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Все пищевые продукты могут фальсифицировать, однако проще всего это сделать с теми, которые изготовлены не по ГОСТу. Об этом «Газетой.Ru» рассказал руководитель лаборатории молекулярной генетики ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Михаил Минаев.

«Фальсификация характерна для всей пищевой промышленности: это и молоко, и мясо, и мед, и консервы — все, что выгодно фальсифицировать», — процитировал kp.ru специалиста.

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Фальсифицированными можно назвать те продукты, которые частично заменяют более дешевыми. Однако есть и такие, которые полностью не соответствуют описанию. Например, в составе сосисок указано мясо кролика, а его там может и не быть вовсе, добавил генетик.

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