28 февраля 2023, 17:12
Перечислены признаки сезонного обострения психических расстройств
Психолог Котва: в группу риска попадают трудоголики и карьеристы
Тремор рук, головные боли, бессонница, гипертония и выпадение волос могут сообщать о сезонном обострении психических расстройств. Об этом сайту «Клопс» рассказали психолог Иван Котва и психиатр Сергей Хайруллин.
По словам специалистов, чаще всего в группу риска попадают трудоголики и бизнесмены. Причем женщины страдают от стресса значительно чаще, чем мужчины, написало ИА Nation News.
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У затронутых сезонным психическим расстройством также могут проявляться агрессия и резкие перепады настроения, добавили специалисты.
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