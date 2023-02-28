Общество 28 февраля 2023, 17:12 Перечислены признаки сезонного обострения психических расстройств Психолог Котва: в группу риска попадают трудоголики и карьеристы

Читать 360tv в

Тремор рук, головные боли, бессонница, гипертония и выпадение волос могут сообщать о сезонном обострении психических расстройств. Об этом сайту «Клопс» рассказали психолог Иван Котва и психиатр Сергей Хайруллин.

По словам специалистов, чаще всего в группу риска попадают трудоголики и бизнесмены. Причем женщины страдают от стресса значительно чаще, чем мужчины, написало ИА Nation News.

Реклама

У затронутых сезонным психическим расстройством также могут проявляться агрессия и резкие перепады настроения, добавили специалисты.

Реклама