Перечислены признаки незаконной перепланировки у соседей

Узнать о том, что кто-то из жильцов дома делает незаконную перепланировку можно по косвенным признакам. Обычно об этом свидетельствует громкий шум во время ремонта, строительный мусор в подъезде и около дома. В этом случае соседи могут обращаться с жалобой в Мосжилинспекцию.

Об этом РИА «Недвижимость» рассказала заместитель начальника Жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран.

«Вам стоит ориентироваться на строительные материалы, ввозимые в квартиру ваших соседей. Также присмотритесь, есть ли конструктивные элементы среди строительного мусора, который выносят из квартиры», — сказала Хавран.

Она добавила, что при перепланировке используется перфоратор, шум которого сложно спутать с каким-либо еще. Перед проведением такого вида работ его сначала надо согласовать в Мосжилинспекции. Перепланировкой, требующей согласования, считаются все виды работ, результаты которых необходимо внести в техническую документацию квартиры.

«К ним относятся, например, устройство или ликвидация дверных проемов, возведение или демонтаж перегородок, перенос унитаза или кухонной плиты», — пояснила Хавран.

Чтобы узаконить перепланировку необходимо зарегистрироваться на сайте столичной мэрии. Затем выбрать разделы: «Услуги», «Жилье, ЖКУ, двор», «Перепланировка», «Переустройство и перепланировка помещения в жилом доме». Затем надо найти нужный тип заявления и прикрепить необходимые документы.

Риэлторы утверждают, что неузаконенная планировка может снизить стоимость жилья, так как такие квартиры не подходят покупателям с ипотекой. Банк попросту не выдаст кредит. При продаже подобного жилья отсеиваются 60-80% потенциальных покупателей.