Перечислены признаки настоящего бабьего лета

Главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о главных признаках бабьего лета. По его словам, температура в 20 градусов, которая царила в минувшие выходные в Центральной России, достаточно теплая, однако по ней нельзя предполагать начало бабьего лета. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Было тепло, было комфортно, но то, что было, нельзя считать бабьим летом. Есть определение, что бабье лето — это стабильный период длиной в 5-7 суток. Должно быть как минимум пять дней погоды „миллион на миллион“. В это время должно светить солнце, не должно быть никаких осадков и облачности. Также должен дуть тихий ветер и присутствовать умеренно комфортная температура», — объяснил Тишковец.

Он добавил, что потепление в Центральных регионах России может начаться в последних числах второй декады сентября. Надежда на бабье лето есть после 17 или 18 сентября, но срок там не очень большой. В конце месяца россиян снова ждет похолодание, заключил синоптик.