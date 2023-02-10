Общество 10 февраля 2023, 13:36 Перечислены привычки людей, которые наносят вред окружающие среде Эколог Лакустова: горы еще пригодных для употребления вещей отправляются на помойки Unsplash

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Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова в разговоре с «Газетой.Ru» перечислила привычки людей, которые вредят окружающей среде.

По ее словам, главным образом вред экологии наносит использование пластиковых пакетов и бумажных чеков. Люди, склонные к потреблению, — главные вредители для окружающей среде.

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«Надо постоянно покупать новинки, чтобы похвастаться перед коллегами, друзьями и родственниками. А горы пригодных еще для употребления вещей отправляются на помойки только потому, что они перестали быть модными», — сказала эколог.

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Эксперт добавила, что покупка товаров в упаковке — не самая лучшая привычка. Многие виды упаковки не разлагаются или же разлагаются очень долго. Пользоваться бутылками из пластика — значит вредить природе.

Гораздо полезнее будет приобрести многоразовую бутылку или многоразовый пакет, резюмировала Лакустова.