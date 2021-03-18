Перечислены причины уникальности космодрома Плесецк

Космодром Плесецк внес научный и оборонный вклад в развитие России и мира. Какой именно, рассказал блогер Максим Цуканов, сообщило РИА ФАН.

«Наверное, главная загадка космодрома Плесецк заключается в том, что немногие представляют, какое значение он оказал на историю освоения космоса», — отметил он.

С космодрома Плесецк было совершено более 60% всех отечественных запусков и около 40% запусков в мире.

Запуски оттуда проводятся в интересах Министерства обороны, но эта площадка — еще и научный, испытательный центр. На космодроме впервые испытали ракету-носитель «Союз-2», «Ангару» легкого и «Ангару» тяжелого классов.

Всего специалисты испытали 16 ракетных комплексов различного назначения. С Плесецка стартовали биоспутники по программе «БИОН» и «ФОТОН» с разными животными на борту. Оттуда же в небо поднялся космический аппарат, который впервые в мире создал радиолокационные карты Арктики и Антарктики.

Помимо этого, с космодрома регулярно отправляют метеоспутники и аппараты дистанционного зондирования Земли. Космические аппараты «Океан» помогли контролировать зоны стихийных бедствий и спасать корабли, попавшие в бедствие. С космодрома также стартовали спутники «Молния», которые впервые позволили передать телефонно-телеграфные сообщения и круглосуточное вещание из Москвы во Владивосток через космос. Кроме того, свыше 15 видов ракет-носителей начинали свой путь с самого северного космодрома России.