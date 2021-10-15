Перечислены причины, по которым может случиться задержка самолета

Стюардесса, работающая в крупнейшей российской авиакомпании, назвала причины, по которым вылет самолета могут отложить на 15-30 минут. По словам девушки, главными из них являются: большое количество ручной клади, нехватка горячего питания и опоздание пассажиров. Об этом сообщил «Ридус».

Также рейс может не вылететь в назначенное время из-за того, что кто-то передумал лететь. Работникам аэропорта понадобится некоторое время, чтобы снять багаж с намеченного рейса.

«Например, кто-то не пришел на самолет после регистрации. Такой багаж экстренно снимают с рейса. Или, если транзитники какие-нибудь опоздали, а их багаж уже загрузили. То их чемоданы также по правилам необходимо выгрузить из самолета», — сообщила девушка.

Бывает, что в самолет приходит больше людей, чем планировалось изначально. В этом случае бортпроводникам необходимо срочно дозаказывать горячее питание.

«Случаются проблемы с ручной кладью. Если не остается свободного места на полках, и бортпроводники никак не могут разместить чемоданы в отсеках с ручной кладью, то тогда эти вещи в последнюю минуту сдаются в БАГ — это багажный грузовой отсек. Нужно время для того, что все эти чемоданы поставить на трап, потом грузчики должны их спустить», — заключила стюардесса.