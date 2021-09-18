Перечислены причины отказа россиян от работы

Россияне стали чаще отказываться от работы. Чаще всего соискателей не устраивал уровень зарплаты. Из-за этой причины 49% вакансий так и не удалось закрыть, сообщила кадровая компания UTEAM.

Специалисты провели исследование и выяснили, что россияне стали в полтора раза чаще отказываться от работы по сравнению с допандемийным периодом. Чаще всего соискатели отказывались от вакансий из-за уровня зарплаты, уточнила газета «Известия». По словам специалистов, работодатели просто не успели еще перестроиться.

«Некоторые компании продолжают держать зарплатное предложение на уровне весны–лета прошлого года, когда на рынке было довольно много свободных кандидатов, но сейчас все изменилось», — пояснила старший консультант UTEAM Ольга Сапожникова.

Она добавила, что часть работодателей продолжают думать, что на рынке до сих пор высокая конкуренция среди соискателей. Такие компании пытаются нанять специалиста за 60 тысяч рублей, хотя тот объективно стоит 100 тысяч.

Ранее российские работодатели рассказали, кого охотнее берут на работу. Согласно результатам опроса, проще всего заполучить должность по рекомендации.