Перечислены причины недовольства россиян своим жильем

Большинству россиян не нравятся их квартиры из-за плохой освещенности подъездов или подходов к дому. Они также недовольны шумом и пылью, которые летят со стороны улицы. Многих донимает шум, который слышен у соседей.

Эти данные содержатся в комплексном наблюдении условий жизни населения Росстата за 2020 год, на который ссылается «Газета.ru». На плохую освещенность подъездов и подходов к дому пожаловались 13,1% семей. Грязь и пыль с улицы упомянули 11,4% опрошенных. Недовольны шумом от соседей 11,3% россиян.

О недостатке тепла сказали владельцы 7,2% домохозяйств, на сырость, промерзание стен и полов пожаловались 6,2% респондентов. Не хватает солнечного света 6% участников исследования. О крысах и насекомых сообщили 5,1%. Нарушение общественного порядка рядом с их домом расстраивает 4,4% россиян.

Исследование условий жизни россиян проводится Росстатом среди 60 тысяч домохозяйств раз в два года.

Россиянам посоветовали при покупке квартиры учитывать сезонные факторы. Лучше всего покупать жилье летом.