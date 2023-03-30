Общество 30 марта 2023, 15:38 Перечислены преимущества программы льготного автокредитования

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Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков назвал преимущества программы льготного автокредитования для отдельной категории граждан в России. Его слова передал RT.

На взгляд Кадакова, эта программа выгодна не только производителям, но и покупателям, и государству.

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«Поскольку все работает: производство, поставщики, смежники, дилеры, сервис. Все эти деньги возвращаются в казну в виде налогов разных уровней. Не одномоментно, но постепенно возвращаются обратно», — сказал автоэксперт.

Ранее сообщалось, что взять кредит на машину на льготных условиях смогут медработники, представители сферы образования и другие категории граждан.