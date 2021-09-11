Перечислены правила переноса отпуска на следующий год

Если отпуск сотрудника может негативно повлиять на нормальную работу организации, руководство может перенести его отдых на следующий год. Перенос должен быть согласован с сотрудником. Нужно обязательно воспользоваться отпуском не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он был предоставлен.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказала руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. Она добавила, что право на первый отпуск возникает через полгода после начала работы. Но по соглашению сторон его могут предоставить и раньше.

«Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года, в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной работодателем», — продолжила она.

Работодатель вправе составить график отпусков по своему усмотрению с учетом загруженности сотрудников, но обязан ознакомить с ним работников.

Уйти в отпуск в любое время имеют право беременные женщины, несовершеннолетние работники, родители, усыновившие детей в возрасте до трех месяцев, и прочие категории граждан.

Если работодатель не дает сотруднику возможности воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском, работник должен обратиться в Трудовую инспекцию и в суд.

Власти Китая запретили работодателям использоваться график «996», при котором сотрудники работают с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Верховный суд страны и Минтруда напомнили, что люди и имеют право на отпуск и восьмичасовой рабочий день.