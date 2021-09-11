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    11 сентября 2021, 02:43

    Перечислены правила переноса отпуска на следующий год

    Анастасия Кукова

    Если отпуск сотрудника может негативно повлиять на нормальную работу организации, руководство может перенести его отдых на следующий год. Перенос должен быть согласован с сотрудником. Нужно обязательно воспользоваться отпуском не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он был предоставлен.

    Перечислены правила переноса отпуска на следующий год

    Об этом агентству экономических новостей «Прайм» рассказала руководитель HR-службы Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская. Она добавила, что право на первый отпуск возникает через полгода после начала работы. Но по соглашению сторон его могут предоставить и раньше.

    «Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года, в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной работодателем», — продолжила она.

    Работодатель вправе составить график отпусков по своему усмотрению с учетом загруженности сотрудников, но обязан ознакомить с ним работников.

    Уйти в отпуск в любое время имеют право беременные женщины, несовершеннолетние работники, родители, усыновившие детей в возрасте до трех месяцев, и прочие категории граждан.

    Если работодатель не дает сотруднику возможности воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском, работник должен обратиться в Трудовую инспекцию и в суд.

    Власти Китая запретили работодателям использоваться график «996», при котором сотрудники работают с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Верховный суд страны и Минтруда напомнили, что люди и имеют право на отпуск и восьмичасовой рабочий день.