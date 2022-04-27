Перечислены ПО, которые нуждаются в импортозамещении в России

Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Наталья Касперская рассказала, какие импортные операционные системы следует заменить отечественными. Об этом написала «Газета.ru».

По словам эксперта, в нашей стране нет достойного аналога Windows и системы управления базами данных (СУБД) от Oracle.

«Достойной замены для Windows у нас нет, а продавать такую известную операционную систему незаметно, как это делают некоторые производители узкоспециализированного программного обеспечения, сложно — она слишком на виду», — объяснила Касперская.

Она отметила, что в России также существуют проблемы с медицинским ПО и системами проектирования.

«Особенно это касается некоторых отраслей, например, медицинского ПО или систем проектирования. По той же причине сложно с системами управления производственными процессами (MES, Manufacturing Execution System), с системами управления инфраструктурой, промышленными активами и надежностью (EAM, Enterprise Asset Management)», — резюмировала председатель правления АРПП.