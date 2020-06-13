Перечислены отрасли с самыми высокими зарплатами в начале 2020 года

Самую высокую зарплату в среднем за первые три месяца года получали работники, занятые в финансовой и страховой деятельности: 106,6 тысячи рублей.

На втором месте находятся представители сферы по добыче полезных ископаемых. У них в среднем за I квартал получалось 85,6 тысячи рублей. Кроме того, высокие зарплаты платили сотрудникам в области информации и связи (81 тысяча рублей), профессиональной, научной и технической сферах (73,4 тысячи рублей) и в сфере транспортировки и хранения (51 тысяча рублей).

А вот наиболее низкие зарплаты за тот же период получали работники гостиниц и предприятий общественного питания, им на карточку перечисляли 29 тысяч рублей. Помимо них, маленький доход зафиксирован у тех, кто занят в области сельского хозяйства (30,9 тысячи рублей), в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (35,1 тысячи рублей). Также низкие зарплаты за январь–март были у представителей административной деятельности (36,9 тысячи рублей) и сферы образования (37,3 тысячи рублей).

В целом по России средняя зарплата в I квартале 2020 года составила 48,3 тысячи рублей. Данный показатель на 10% выше, чем за такой же период 2019-го, когда было 43,9 тысячи рублей.