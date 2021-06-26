Перечислены основные причины лишения жилья в России

Чаще всего россияне остаются без жилья из-за долгов или недействительных сделок. Причем забрать квартиры могут не только по решению суда, предупредил учредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.

По словам эксперта, суды в основном изымают квартиры, если у человека накопилась просрочка ипотечных платежей.

«Аналитики рейтинговых агентств оценивают текущую просрочку в 70 миллиардов рублей. Специалисты считают, что до 10% ипотечных договоров могут быть расторгнуты, так что угроза потерять единственное жилье, полученное по ипотеке, — весьма высока», — рассказал Кулаков РИА «Новости».

Еще квартиру могут забрать при задолженности по коммунальным платежам. Единственного жилья человека не лишат, но на вторую квартиру могут наложить арест. Также к изъятию может привести недействительная сделка по покупке недвижимости.

«Это возможно, если при продаже квартиры были нарушены требования законодательства. Например, если продавец недвижимости имеет большие долги, срочно, с существенной скидкой продает квартиру, а потом, в течении трех лет после продажи, признается банкротом», — пояснил учредитель центра.

Он добавил, что жилье могут забрать при его использовании не по назначению. В качестве примера Кулаков привел открытие в квартире парикмахерской.