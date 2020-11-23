Перечислены основные ошибки при стирке в машинке
«Утро.ру» рассказало о некоторых хитростях, которые помогут сохранить первозданный вид вещей при стирке в автомате.
Перед стиркой надо выворачивать вещи наизнанку, чтобы они не покрылись катышками и сохранили свой цвет. При этом в барабане должно оставаться достаточно свободного места, чтобы стирка была более тщательной.
Перебор с порошком и ополаскивателем может привести к поломке машинки, а расстегнутые молнии — к порче других вещей. Их необходимо держать закрытыми.