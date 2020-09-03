Перечислены ошибки родителей, способные испортить психику ребенка
Взрослые не должны наказывать детей за ошибки, потому что не нужно требовать от ребенка быть идеальным.
Кроме того, не стоит делать все за своих детей. Ребята должны учиться принимать решения и испытывать чувство ответственности. Родителям также не рекомендуется делиться с детьми проблемами взрослых. Малыши могут тревожиться, что не в состоянии помочь их решить.
Кроме того, специалисты советуют не использовать детей для воплощения в жизнь своих нереализовавшихся желаний.
«Вероятно, маленький Джонни не хочет быть юристом. Давайте не будем делать так, чтобы он ненавидел себя, потому что вы заставили его воплощать в жизнь вашу мечту, а не свою собственную», — отметил один из экспертов.
Ранее детский психолог рассказал, как снизить уровень стресса у ребенка во время развода родителей. В первую очередь взрослым не следует жаловаться ребенку друг на друга.