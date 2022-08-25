Перечислены обязательные предметы гардероба этой осенью

Эксперты в области моды перечислили элементы гардероба, которые обязательно должны приобрести женщины этой осенью, написало издание «Профиль».

В первую очередь россиянкам порекомендовали купить тренч классического покроя и трикотажное платье из гладкой ткани. По словам экспертов, эти вещи никогда не выйдут из моды, написало ИА Nation News.

Кроме того, в гардеробе у каждой женщины должны быть классические джинсы с высокой посадкой.

«Простые темно-синие или голубые джинсы прямого кроя и с высокой посадкой являются самой базовой вещью из всех возможных в гардеробе. Они всегда будут в моде и подходят практически под любой предмет одежды», — процитировали журналисты слова модных экспертов.

Из обуви стоит присмотреться к лоферам, поскольку они подойдут под любой наряд. Широкие брюки со складками обеспечат ощущение комфорта и скроют живот, а жакет из шерсти будет актуален и через 20 лет.

Помимо лоферов, стилисты рекомендуют приобрести удобные кожаные сапоги.