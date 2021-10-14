Перечислены объекты, которые построят на территории бывшей промзоны «Бирюлево»

На территории бывшей промзоны в «Бирюлево» построят высокотехнологичные предприятия и научно-исследовательские институты. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Новый проект для участка уже подготовлен, написал сайт «Русская планета».

Вторая половина территории придется на спортивные комплексы, банки, магазины и другие общественно-деловые объекты.

«Объем инвестиций в реализацию проекта — около 210 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — более 30 миллиардов рублей в год. В Бирюлеве Западном для москвичей появятся почти 13 тысяч новых рабочих мест», — отметил чиновник.

Все объекты по реорганизации бывших промзон в сумме дадут почти три триллиона рублей поступлений в государственный бюджет.