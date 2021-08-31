Перечислены навыки, которые стоит освоить до 30 лет

Ректор «Университета 2035» Нина Яныкина рассказала о самых востребованных навыках, которые должен освоить каждый человек до 30 лет. По ее словам, к ним относятся знания в цифровой сфере, в области искусственного интеллекта, а также умение коммуницировать, передала «Вечерняя Москва».

«Наибольшую востребованность со стороны работодателей сегодня приобретают цифровые навыки. Неважно, сколько вам лет и в какой отрасли вы работаете. Если вы хотите быть профессионально успешным, нужно осваивать знания, умения и навыки в сфере цифры. Для молодых людей сегодня это абсолютный must have», — отметила Яныкина.

Она добавила, что, помимо освоения новых технологий, любой работодатель будет обращать внимание на то, как сотрудник планирует дела, как использует рабочее время и насколько готов к непредвиденным ситуациям.

Кроме того, получение знаний в области искусственного интеллекта в современном мире является первостепенной задачей. Сейчас все сферы жизни тесно связаны с ним, начиная от IT и заканчивая медициной. В будущем его влияние будет только расширяться, заключила специалист.