18 ноября 2022, 15:40
Перечислены наиболее востребованные профессии в Москве
Аналитики платформы «Авито.Работа» перечислили наиболее востребованные профессии в российской столице. Данными поделился сайт kp.ru.
Чаще всего в компании требуются IT-специалисты и сотрудники в сфере строительства.
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«Зарплата, которую обещают московские работодатели на рынке массовых профессий, составляет 62 500 рублей. Самые высокие заработки, по 85 000 рублей, предлагают профессионалам автомобильного бизнеса», — говорится в сообщении платформы.
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Для специалистов из IT-сферы предлагают зарплату в 90 000 — 100 000 рублей в месяц. Водителям грузовых автомобилей готовы платить до 200 тысяч рублей.
Администратор в гостинице и отеле может получать до 100 тысяч рублей в месяц.
Работа
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