Перечислены наиболее дружелюбные города в России

Специалисты опросили более 60 тысяч россиян. Соотечественники должны были оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». Для этого нужно было поставить баллы по шкале от одного до 10. После этого для каждого региона сотрудники портала рассчитали средний балл и подготовили рейтинг.

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Первые шесть строчек заняли южные города. Этот список возглавил Грозный с 8,3 балла. Причем этот город лидирует уже третий год подряд. Следом идет Нальчик, который оказался дружелюбнее на один пункт, чем годом ранее. После него идет Анапа.

В городах-миллионниках хорошо относятся к соседям жители столиц национальных республик — Казани (7,4) и Уфы (7,3). За ними числятся Санкт-Петербург, Красноярск, Москва и Нижний Новгород.

Замыкает топ-10 дружелюбных городов Всеволожск в Ленинградской области с 7,8 балла.