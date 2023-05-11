Общество 11 мая 2023, 17:59 Перечислены минусы внедрения искусственного интеллекта в школах Станислав Ашманов: дети в будущем не смогут самостоятельно решать задачи и писать тексты

Читать 360tv в

Гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов в разговоре с ИА НСН прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова обучать школьников использованию искусственного интеллекта.

По словам эксперта, внедрение в учебных заведениях искусственного интеллекта может привести к тому, что дети не смогут самостоятельно решать задачи и писать грамотные тексты.

Реклама

«Все-таки школьники должны сперва научиться решать задачи используя собственный мозг. Я беспокоюсь, что такая инициатива приведет к тому, что школьники разучатся решать задачи, писать грамотные тексты без использования нейросети», — сообщил Ашманов.

Ранее Владислав Даванков заявил, что использование искусственного интеллекта в шкалах может помочь в развитии у учащихся критического мышления.