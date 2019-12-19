Перечислены лучшие подарки на Новый год

Если в предновогодней суете не можете придумать подарок родным и друзьям, можно подарить деньги. В 2020 году конвертик с купюрами не будет считаться «бездушным» подарком. Особенно этот сюрприз будет важен для тех, кто особенно ценит финансовое благополучие. Такой презент не отличается оригинальностью, но некоторым знакомым он может быть нужен больше всего.

«Для всех тех, кто хочет решить свои финансовые моменты, очень хорошо просто дарить деньги. Не обязательно большие суммы, можете просто положить в конвертик деньги в мировой валюте», — рассказала Ерлин.

Астролог дала еще один совет по поводу подарков. Этот сюрприз подойдет тем, кто в 2020 году планирует совершить крупную покупку — квартиру или машину. Такому человеку можно подарить это имущество в виде игрушки, чтобы визуализировать мечту.

«Можно подарить для начала что-то в виде игрушки, чтобы повесить на елку. Это принесет в будущем году большую, крупную удачу, покупку. Дарят машинки, домики. Это работает так: человек подумал, визуализировал, мысль материализировалась, и в следующем году все случилось», — пояснила Ерлин.

Помимо этого хорошим подарком в год Крысы считается сам символом грядущих 366 дней. Плюшевые игрушки, магниты, тарелки уже попали в лидеры продаж сувенирной продукции. Ерлина считает магнитики и украшения для новогодней елки с изображением крысы очень хорошими подарками. Если в доме появится презент с символикой 2020 года, владельцы квартиры таким образом «умаслят» Крысу. Тогда следующий год будет хорошим, удачным и добрым. Главный совет от астролога: не переусердствовать в этом вопросе.

А вот приносить неподходящую к новогоднему столу еду не стоит, это «запрещенные» подарки. Лучше отказаться от мясных блюд, это идет от суеверий, рассказала собеседница агентства. Дарить мясо на Новый год — стоит ждать болезней или что-то нехорошее.