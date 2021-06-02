Перечислены лучшие марки пломбира в стаканчике

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверили качество пломбира в вафельном стаканчике. По результатам исследования специалисты назвали лучшие бренды. С ними ознакомилась Lenta.ru.

В тестировании приняли участие образцы таких марок мороженного, как «48 копеек», «Сарафаново», «Настоящий пломбир», «Коровка из Кореновки» «Дело в сливках /Полярис», а также GLOBUS.

По техническому регламенту пломбиром называется лишь то мороженое, где массовая доля молочного жира будет не менее 12%, при этом жиры немолочного происхождения отсутствуют.

По маркировке массовая доля жира в молочной части продукта у «Настоящего пломбира», «Сарафаново», GLOBUS, «Коровки из Кореновки» составляет 15%. В пломбире «48 копеек» — 13%, а у продукта «Дело в сливках /Полярис» — 12 %.

В составе двух образцов «Дело в сливках/Полярис» и «Настоящий пломбир» специалисты нашли консерванты, хотя на этикетке они указаны не были.

Проблемы со вкусом и запахом оказались у мороженного «Дело в сливках /Полярис», «48 копеек», GLОВUS, а структура самого пломбира специалистам показалась рыхлой.

По итогам исследования лучшими оказались продукты «48 копеек», «Сарафанова», «Коровки из Кореновки», «Дело в сливках /Полярис» и GLOBUS.