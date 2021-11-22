Перечислены категории россиян, кому будет сложно получить ипотеку

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, кому в России тяжелее всего получить ипотеку. По ее словам, банки не любят тех, кто имеет долги, судимость, наркозависимость, а также лиц без гражданства. Об этом написал сайт Ura.ru.

«Проблематично получить одобрение по ипотеке тем, у кого имеется просроченная задолженность, тем более если она отражается на сайте Федеральной службы судебных приставов. Однако есть в нашей практике примеры, когда банки одобряют ипотеку, но с условием ее выдачи после закрытия имеющегося долга. Причина вполне понятная — при имеющемся исполнительном производстве средства, переведенные заемщику, могут быть сняты приставами, и сделка сорвется. Вторая проблемная категория — граждане, имеющие судимость, особенно если она до сих пор не погашена. Третья категория — граждане, употребляющие наркотики», — сообщила специалист.

Она также добавила, что неохотно выдают ипотеку или кредиты тем, кто проживает в стране небольшой период времени. Банки могут кредитовать таких заемщиков, однако перед этим они проанализируют финансовую историю человека на протяжении последних пяти лет. Таким людям могут выдать кредит с повышенной ставкой.

«Скорее всего, будет персональное предложение, со ставкой, отличающейся от стандартной. Плюс банк может снизить допустимый размер кредита для таких заемщиков и увеличить размер первоначального взноса», — объяснила Решетникова.