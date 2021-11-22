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    22 ноября 2021, 18:14

    Перечислены категории россиян, кому будет сложно получить ипотеку

    Банки предпочитают не выдавать кредиты тем, кто имеет долги, судимость, наркозависимость

    Оксана Лавнюженко

    Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, кому в России тяжелее всего получить ипотеку. По ее словам, банки не любят тех, кто имеет долги, судимость, наркозависимость, а также лиц без гражданства. Об этом написал сайт Ura.ru.

    «Проблематично получить одобрение по ипотеке тем, у кого имеется просроченная задолженность, тем более если она отражается на сайте Федеральной службы судебных приставов. Однако есть в нашей практике примеры, когда банки одобряют ипотеку, но с условием ее выдачи после закрытия имеющегося долга. Причина вполне понятная — при имеющемся исполнительном производстве средства, переведенные заемщику, могут быть сняты приставами, и сделка сорвется. Вторая проблемная категория — граждане, имеющие судимость, особенно если она до сих пор не погашена. Третья категория — граждане, употребляющие наркотики», — сообщила специалист.

    Она также добавила, что неохотно выдают ипотеку или кредиты тем, кто проживает в стране небольшой период времени. Банки могут кредитовать таких заемщиков, однако перед этим они проанализируют финансовую историю человека на протяжении последних пяти лет. Таким людям могут выдать кредит с повышенной ставкой.

    «Скорее всего, будет персональное предложение, со ставкой, отличающейся от стандартной. Плюс банк может снизить допустимый размер кредита для таких заемщиков и увеличить размер первоначального взноса», — объяснила Решетникова.