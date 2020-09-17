Перечислены худшие подарки на день рождения

Отец одного из интернет-пользователей подарил ему татуировку со своим знаком зодиака, которую набил на своей же груди. Мужчина посчитал этот жест «великолепным презентом».

Другому человеку на 12-летие подарили машинку для удаления катышков. Еще один мальчик получил на восемь лет в подарок от тети садовые удобрения. Ребенок помогал маме ухаживать за цветами, но сначала принял презент за пачку мороженого. В итоге подарок ему не понравился.

Пользователь под ником mikeardigan вместе с братом получал от дедушки с бабушкой один и тот же подарок на протяжении 10 лет. Это был набор из трех пар плоскогубцев, которых за это время накопилось 60 штук.

«Не знаю, откуда еще они их брали, может, закупили целую коробку плоскогубцев», — предположил один из братьев.

Автор по имени Revenge_of_the_Khaki стал обладателем ткани, из которой даритель обещал сшить имениннику пижаму. Правда, ночнушку он так и не дождался.

Родители Vyper28 не могли позволить себе дорогие подарки. Поэтому однажды пользователь портала получил от дедушки с бабушкой использованную раскраску, которую они купили на распродаже у соседей. Самое интересное — имениннику тогда стукнуло 18 лет. Родные посчитали это хорошим подарком, поскольку тогда молодой человек планировал учиться на аниматора, написал сайт радиостанции «Комсомольская правда».