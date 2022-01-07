Перечислены города России с самым высоким качеством жизни

Специалисты Финансового университета при правительстве изучили качество жизни в российских городах. По результатам исследования они составили рейтинг лучших населенных пунктов.

В своей работе сотрудники вуза рассматривали города с населением более 250 тысяч человек. При составлении списка они учитывали уровень дохода жителей, склонность к миграции, качество медицины и образования, а также другие факторы.

Сведения о настроениях людей и оценках условий жизни специалисты собирали с помощью социологических опросов, уточнило РИА «Новости». Еще составители рейтинга использовали данные Росстата и Центробанка.

На первом месте по качеству жизни оказалась Москва. Вторую строчку занял Петербург, а замкнул тройку лидеров Грозный. Выбиться в первую десятку смогли такие города, как Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Внизу списка оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

Ранее замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин назвал повышение качества жизни одним из основных принципов циклической экономики, которую хотят внедрить в России, напомнила «Газета.ru».