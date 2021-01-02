Перечислены главные события 2021 года, которые COVID-19 уже не сможет отобрать

Для того, чтобы жизнь на Земле вновь стала безопасной и приносила людям удовольствие, должно пройти время, необходимое на разработку безопасных методов борьбы с пандемией и вакцины от COVID-19. Скорее всего, на это потребуется не менее полугода, но зато мы сможем увидеть события, которых стоит ждать.

Телеканал CNN напомнил, что Олимпиаду в Токио отменили из-за коронавируса. Ее перенесли на июль 2021 года, и, похоже, она будет не так красочна, как предыдущие. МОК пообещал «более простой и сдержанный подход», но соревнования по художественной гимнастике и яркие костюмы спортсменок смогут все искупить.

В мае в нидерландском Роттердаме должен пройти международный песенный конкурс Евровидение, который тоже отложили из-за пандемии.

Марсоход НАСА Perseverance приземлится на Марс, а актер Том Круз вдобавок к главной роли в блокбастере Top Gun: Maverick снимет фильм в открытом космосе. Он попадет на Международную космическую станцию с помощью SpaceX Илона Маска.

Наконец состоится 60-й Чемпионат Европы УЕФА, который должен был пройти в 2020 году. Он начнется летом, и вместо одной принимающей стороны игры будут проходить в 12 странах по всей Европе, от Испании до Румынии и России.

В начале октября начнется празднование 50-летия «Мира Уолта Диснея». В парке также появится множество новых развлечений, в том числе аттракцион Ratatoiulle, аттракцион «Стражи Галактики» и аттракцион «Трон».

В 2021 году на экраны выйдут долгожданные фильмы — «Дюна» с Тимоти Шаламе, «Золушка» с Билли Портером, «Поездка в Америку — 2» с Эдди Мерфи, «Нет времени умирать» про Джеймса Бонда и новые «Фантастические твари».

В 2021 году королеве Англии Елизавете II исполняется 95 лет. Она является самым продолжительно правящим монархом в истории Великобритании, и 21 апреля она будет отмечать юбилей. Скорее всего, запланированные празднества превзойдут все ожидания.

Наступивший год сможет порадовать меломанов концертами The Doobie Brothers, Селин Дион, Guns N 'Roses, Гарри Стайлза и десятков других исполнителей. Возможно, состоится тур, посвященный 25-летию Spice Girls, ради чего группа может воссоединиться.

Должны также выйти новые альбомы групп Evanescence, Кендрик Ламар, Кейси Масгрейвс, Лорд, Карди Би, Адель, Foo Fighters и The Cure.