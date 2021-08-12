Перечислены главные праздники, которые отмечают православные христиане 12 августа
Православным россиянам рассказали про главные церковные праздники, дни памяти святых, которые отмечают сегодня, 12 августа. Об этом написал «Царьград».
Телеканал сообщил, что 12 августа — четверг восьмой недели после праздника Святой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей. В Русской Православной Церкви совершается празднование Собору Самарских святых и память 24 угодников Божиих разных времен и народов.
Одним из них называют мученика Иоанн Воина. Этот святой IV столетия в молодости служил в войске римского императора Юлиана Отступника и был вынужден участвовать в гонениях, но в то же время тайно помогал христианам. Скончался святой в глубокой старости своей смертью, но за былые страдания был прославлен именно как мученик.
Святые апостолы Сила, Силуан, Крискент, Епенет и Андроник были учениками Христа, которых он избрал после первых 12 апостолов. Все эти святые мужи упоминаются в Священном Писании — в книге Деяний Апостольских.
Преподобный Анатолий (Потапов) Младший, Оптинский — один из последних легендарных Оптинских старцев. В преклонных годах стал духовным наставником — настоящим старцем для многих верующих людей.
Священномученики Полихроний, епископ Вавилонский, Пармений, Елима и Хрисотель, пресвитеры, Лука и Муко, диаконы, мученики Авдон и Сеннис, князья Персидские, и мученики Олимпий и Максим — все они были персидскими святыми.
Священномученики Валентин, епископ Интерамнский, трое учеников его, мученики Прокул, Ефив и Аполлоний, и праведный Авунди — итальянские святые, за исключением праведного Авундия. Они погибли около 273 года от Рождества Христова в период антихристианских гонений императора-язычника Аврелиана.
Священномученик Иоанн Плотников — один из первых новомучеников и исповедников Русской церкви, пострадавших за Христа в начале большевистских богоборческих гонений в 1918 году.